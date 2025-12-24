Δήμος Πύλης: Διένειμε είδη πρώτης ανάγκης σε ευάλωτα νοικοκυριά

Ο Δήμος Πύλης, στο πλαίσιο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης, προχώρησε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 στη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε ευάλωτα κοινωνικά πολυπρόσωπα και μονοπρόσωπα νοικοκυριά του Δήμου. Οι ωφελούμενοι είναι ενταγμένοι στις κοινωνικές δομές του Δήμου, στο Κέντρο Κοινότητας και στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ η διανομή πραγματοποιήθηκε στο χώρο του «Κοινωνικού Παντοπωλείου».

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του φιλανθρωπικού Συλλόγου «ΜοιράΖΩμαι», με ιδρυτή τον κ. Θ. Τζιωρτζιώτη, καθώς τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ο Σύλλογος και τα μέλη του παρέδωσαν στον Δήμο Πύλης «πακέτα αγάπης» για οικονομικά ευπαθείς συμπολίτες, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Το παρόν και τη στήριξη της έδειξε εμπράκτως και αυτές τις γιορτές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών-Τοπική Διοίκηση Τρικάλων και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τρικάλων, προσφέροντας τρόφιμα και άλλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, εμπλουτίζοντας το κοινωνικό έργο της και στηρίζοντας οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, πακέτα ειδών πρώτης ανάγκης συγκεντρώθηκαν και προσφέρθηκαν από μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στον Δήμο Πύλης, ενισχύοντας το μήνυμα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

Στόχος της αγαστής αυτής συνεργασίας είναι η στήριξη συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, με την κάλυψη βασικών αναγκών να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το συντονισμό και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανέλαβαν τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, κα Ε. Μπλατζή και κα Στ. Κουβάτα. Για άτομα που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης, η παράδοση των πακέτων πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κ. Μαράβας δήλωσε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ και βαθιά ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι με την ανιδιοτελή προσφορά τους κάνουν τις γιορτές για κάποιες οικογένειες πιο χαρούμενες και φωτεινές. Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά».

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης, κα Χ. Καλιώρα, ανέφερε: «Δώρα αγάπης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς συνοδεύουν την παραλαβή αυτών των πακέτων, δημιουργώντας παράλληλα έντονο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Τα προϊόντα διανεμήθηκαν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του πεδινού και ορεινού όγκου, με σαφή κοινωνικά κριτήρια των κοινωνικών δομών, ακόμη και με κατ’ οίκον παράδοση, δίνοντας χαρά και ελπίδα στους συνανθρώπους μας.

Ευχαριστώ ολόψυχα τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου «ΜοιράΖΩμαι», το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών-Τοπική Διοίκηση Τρικάλων, τους μαθητές των σχολείων και τις οικογένειες τους, όπως και τους εκπαιδευτικούς τους, για την ανθρωπιά και την πολύτιμη προσφορά τους. Τέλος, ουσιαστική ήταν η συνεργασία Αντιδημάρχου Παιδείας και Τουρισμού, κ Κ. Πλαστήρα, Αντιδημάρχου Καθημερινότητας (Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής) και κ. Χ. Μπακάλη και των εργαζομένων αρμοδιότητας τους».

Ο Δήμος Πύλης συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, προάγοντας έμπρακτα την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη, ιδιαίτερα τις ημέρες των εορτών.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021-2027” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο