Δήμοι: Ξεκινά η διαδικασία σύστασης μόνιμων θέσεων στους παιδικούς σταθμούς

Το υπουργείο Εσωτερικών ενεργοποιεί το νέο πλαίσιο μόνιμων προσλήψεων για το προσωπικό των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, δίνοντας τη δυνατότητα στους δήμους να στελεχώσουν τις δομές τους με μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ψηφίστηκε τον Ιούνιο, θεσπίζει ενιαίο σύστημα προσλήψεων για την κάλυψη των οργανικών θέσεων.

Με εγκύκλιο της υφυπουργού Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη, η οποία αποστέλλεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους δήμους, δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του νέου πλαισίου, ενώ επισημαίνεται ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 οι δήμοι πρέπει να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και να συστήσουν τις απαραίτητες οργανικές θέσεις.

Οι νέες θέσεις αφορούν παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, διατροφολόγους, μάγειρες, προσωπικό καθαριότητας, οδηγούς και άλλες ειδικότητες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δομής. Συνολικά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 9.000 οργανικές θέσεις.

Για τις παιδαγωγικές θέσεις καθιερώνεται ως βασική προϋπόθεση διορισμού η τουλάχιστον 24μηνη εμπειρία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, η οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις σχετικές αποφάσεις. Παράλληλα, αναμένεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα προβλέπει τα κριτήρια μοριοδότησης, με επιπλέον βαθμολογία για όσους έχουν εργαστεί σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Ο νέος Κώδικας προβλέπει επίσης τη δημιουργία διοικητικών οργανικών θέσεων για συμβασιούχους ειδικοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στον Πρότυπο Κανονισμό. Οι θέσεις αυτές δεν απαιτούν 24μηνη εμπειρία και οι επιτυχόντες θα τοποθετούνται σε υπηρεσίες των δήμων, κυρίως σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Η διαδικασία τροποποίησης των ΟΕΥ απλοποιείται σημαντικά, ενώ η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2027. Από το σχολικό έτος 2027-2028 και ανά τριετία, το ΑΣΕΠ θα καταρτίζει ηλεκτρονικούς πίνακες κατάταξης ανά δήμο και ειδικότητα, με τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Για την πρώτη εφαρμογή του συστήματος, οι δήμοι θα πρέπει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 να υποβάλουν τα αιτήματα προγραμματισμού προσλήψεων, συνοδευόμενα από τις απαιτούμενες αποφάσεις και τη βεβαίωση κάλυψης της μισθολογικής δαπάνης.

Παράλληλα, οι υφιστάμενες συμβάσεις ΙΔΟΧ που συνδέονται με τη δράση για την ένταξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση θα μπορούν να ανανεώνονται έως και το σχολικό έτος 2028-2029, χωρίς δυνατότητα μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Με το νέο σύστημα, η κυβέρνηση επιδιώκει να αντικαταστήσει το καθεστώς των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου με ένα σταθερό μοντέλο μόνιμης στελέχωσης, που συνδυάζει προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, αξιοκρατική επιλογή και αξιοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας.

Θ.Σ., trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από capital.gr)