“Γυναίκες στην αγορά εργασίας” – Εκδήλωση στα Τρίκαλα

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 7.30μμ στη Σουίτα Art Cafe, οργανώνεται εκδήλωση-συζήτηση για τις Γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Οπως αναφέρεται από τη Φεμινιστική Ομάδα Τρικάλων “Φυλική Αταξία” “θα επιχειρήσουμε η εκδήλωση να διεξαχθεί διαδραστικά και να καταθέσουμε όλες μας ερωτήματα, απόψεις και βιώματα. Θα θέσουμε θέματα, όπως :

1. Μισθολογικές ανισότητες και διακρίσεις

2. Εργαζόμενες γυναίκες. Μητέρες, ηλικιωμένες, μετανάστριες, φροντίστριες

3. Επισφάλεια- Εργασιακός εκφοβισμός- Σεξουαλική παρενόχληση

4. Συμμετοχή των γυναικών στα εργατικά σωματεία και τους συλλόγους- Ποια η εκπροσώπηση τους στα συνδικαλιστικά όργανα.

Τελικά, με ποιον τρόπο μπορούμε να αντιπαρατεθούμε στις έμφυλες διακρίσεις στο χώρο της εργασίας;

Τη συζήτηση θα ανοίξουν οι:

Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ουρανία Παπαζεύκου, συνδικαλίστρια εκπαιδευτικός.

Η Μαρία Καραμεσίνη είναι καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας, διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έχει διατελέσει πρόεδρος του Δικτύου των Γραφείων Διασύνδεσης των ελληνικών πανεπιστημίων (2001-2008), εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας (1997-2014) και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τις εισοδηματικές ανισότητες, τις ανισότητες στην αγορά εργασίας και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο (2013-2017).

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος και διοικήτρια του ΟΑΕΔ την περίοδο 2015-2019. Έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία και άρθρα, μεταξύ των οποίων:

2021: Γυναίκες, φύλο και εργασία στην Ελλάδα, εκδ. Νήσος.

2015: Γυναίκες και λιτότητα. Η οικονομική κρίση και το μέλλον της ισότητας των φύλων, εκδ. Νήσος (με Jill Rubery)

Η εκδήλωση, παρότι δεν αφορά στα εργατικά δυστυχήματα, αφιερώνεται στις πέντε γυναίκες-αδερφές μας, την Έλενα, τη Σταυρούλα, τη Βασιλική, την Αναστασία και την Αγάπη. “