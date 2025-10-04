Γνώση και συνεργασία από τα Τρίκαλα για τον σακχαρώδη διαβήτη

Ακρως σημαντικά συμπεράσματα, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο, όσο και σε γνωσιακό για τους πολίτες, εξήχθησαν από την ημερίδα για τον σακχαρώδη διαβήτη που διεξήχθη στα Τρίκαλα.

Το πρωί του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου 2025 στο κτήριο Παπαστεριάδη, η Η Ελληνική Ομοσπονδία Διαβήτη, ο Σύλλογος Διαβήτη Τρικάλων και το Διαβητολογικό Ιατρείο Τρικάλων, διοργάνωσαν την ημερίδα με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διάγνωση και αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη». Με τη στήριξη και συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων και της e-trikala AE η ημερίδα, όπως εξήγησε ο Δρ. Αδαμάντιος Μπουρδάκης, Παθολόγος – Διαβητολόγος στο Γ.Ν. Τρικάλων και επικεφαλής του Διαβητολογικού Ιατρείου, η ημερίδα στόχευσε στη διάχυση της γνώσης για αυτήν τη μη ορατή ασθένεια, αναφερόμενος και στο ιστορικό ίδρυσης του Συλλόγου Διαβήτη στα Τρίκαλα.

Οι χαιρετισμοί που έκαναν οι ομιλητές, εστίασαν στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία όλων των πλευρών της επιστημονικής κοινοτητας για την αντιμετώπιση της ασθένειας:

– πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη κ. Σοφία Τσιακάλου αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ημερίδας, τονίζοντας τον ρόλο της ΕΛΟΔΙ

– η διοικήτρια του ΓΝ Τρικάλων Δρ. Αγλαΐα Ρογγανάκη (Γενική Οικογενειακή Γιατρός) έδωσε έμφαση στην αντιμετώπιση των ασθενών στο Νοσοκομείο και σε επίπεδο φροντίδας.

– η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Βαν. Λαζαροπούλου αναφέρθηκε στην πλευρά της φαρμακευτικής φροντίδας για τους ασθενείς

– η οφθαλμίατρος κ. Ελένη Λαλέτσογλου, β΄ αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων “Ο Ασκληπιός” μετέφερε τον χαιρετισμό της προέδρου κ. Μαρίας Αθανασίου, καθώς ο Σύλλογος είχε θέσει την ημερίδα υπό την αιγίδα του

– η πρόεδρος του Συλλόγου Διαβήτη τρικάλων κ. Νίκη Μάρη αναφέρθηκε στον σύλλογο και τους σκοπούς του

– εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, φαρμακοποιός Βασίλης Τσιούτσιας, υπενθύμισε την παρουσία όλων στην πόλη του Ασκληπιού και αναφέρθηκε στη σημασία της ημερίδας

– η πρόεδρος της e-trikala AE Εφη Λεβέντη, καλωσόρισε τους/τις παριστάμενους/ες στον όμορφο χώρο του κτηρίου Παπαστεριάδη, επισημαίνοντας τη στήριξη της δημοτικής εταιρείας στην επιστημονική εμβάθυνση.

Τις ευχές του Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομου, μετέφερε ο Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Κουκουμπάνης.

Το πρόγραμμα των εργασιών παρακολούθησε πλήθος τρικαλινών και ιατρών, που άκουσαν να αναπτύσσονται νέες απόψεις και στοιχεία σχετικά με τον σακχαρώδη διαβήτη, σε επίπεδο έρευνας και ίασης.

Συγκεκριμένα, μίλησαν οι:

– Μαρίνα Μπουρδάκη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, με θέμα «Από το μακροθρεπτικό στο μικροθρεπτικό: ολιστική προσέγγιση στη διατροφή του διαβητικού ασθενή»

– Γεωργία Γκοβίνα, Ψυχολόγος Msc, με θέμα «Η σιωπηλή μάχη της ψυχής πίσω από τα κιλά. Η ψυχολογική διάσταση της παχυσαρκίας και η ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση

– Δρ. Αδαμάντιος Μπουρδάκης, Παθολόγος – Διαβητολόγος, με θέμα «Ολιστική διαχείριση διαβητικού ασθενή με στόχο όχι μόνο την ευγλυκαιμία αλλά και την καρδιονεφροπροστασία»

– MD: Λαλέτσογλου Ελένη, Χειρ. Οφθαλμίατρος – Msc Medical Aesthetics and Therapeutics, με θέμα «Διαβητική αμφιβληστριδοπάθεια: Αίτια, συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία»

– Νικόλαος Τεντολούρης, με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης – Επιπολασμός – Ορισμός»

Ακολούθησε διεξαγωγή στρογγυλής τράπεζας σε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό με θέματα, όπως διατροφή, ινσουλινοθεραπεία, νέα τεχνολογία στην καταγραφή γλυκόζης, αντλίες ινσουλίνης. Συντονιστές στις ενότητες των ομιλιών των γιατρών ήταν οι Δρ. Αδαμάντιος Μπουρδάκης, Δρ. Αγλαΐα Ρογγανάκη και Δρ. Ιωάννης Κουτσονάσιος, Γεν. Οικογ. Γιατρός, Διευθυντής ΚΥ Πύλης Τρικάλων.

