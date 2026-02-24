Γιώργος Καββαθάς: Βαρύ πλήγμα στην τοπική οικονομία από το κλείσιμο της “Βιολάντα”

Πέρα από την ανυπολόγιστη απώλεια των ανθρωπίνων ζωών, θα υπάρξει και το ζήτημα της απώλειας του εισοδήματος στην τοπική οικονομία με το κλείσιμο μιας βιομηχανίας σαν τη Βιολάντα, σχολίασε μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς:

« Από την πρώτη στιγμή εγώ κατάλαβα τα πάρα πολλά λάθη που γίναν στη συγκεκριμένη μονάδα. Και είναι σαφές ότι τέτοια τραγικά γεγονότα, πέρα από την ανυπολόγιστη απώλεια της ανθρώπινης ζωής, φέρνουν έπειτα τη ζημιά του πολλαπλασιαστή της αλυσίδας, δηλαδή πόσες άλλες επιχειρήσεις επηρεάζονται από το κλείσιμο μιας τέτοιας βιομηχανίας. Αν σπάσει ένας κρίκος, μεταφέρονται τα προβλήματα σε όλη την αλυσίδα δυστυχώς.

Η απώλεια του εισοδήματος των εργαζομένων της βιομηχανίας θα πλήξει άμεσα και μετρημένα την τοπική οικονομία, όμως ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό θα χαθεί από την οικονομία και λόγω των υπολοίπων οικονομικών σχέσεων της βιομηχανίας.

Σε τοπικό επίπεδο θα γίνει η προσπάθεια να επαναλειτουργήσει ενδεχόμενα η μονάδα με ασφάλεια για τους εργαζομένους, προκειμένου να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας.»