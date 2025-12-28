Γιορτή Τσιγαρίδας στο Βροντερό

Πραγματοποιήθηκε η γιορτή Τσιγαρίδας το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 11.00 στο Βροντερό που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βροντερού, σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Βροντερού, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης.

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Βάσω Παλλαντζά, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βροντερού κ. Νικόλαος Χρυσόμαλλος , οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Θεόδωρος Χήρας, κ. Γεώργιος Χήρας, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Ελάτης κ. Κων/νος Μπρίζης, Δροσοχωρίου κ. Πέτρος Μπακάλης και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βροντερού κ. Κων/νος Γωγάκος.