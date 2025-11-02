Γιορτάστηκαν στον Πλάτανο τα 36α “Ελευθέρια”- Τιμήθηκαν οι πεσόντες

Με τιμή πρέπουσα για τους πεσόντες στους ενθικοαπελευθερωτικούς πολέμους, γιορτάστηκαν στον Πλάτανο του Δήμου Τρικκαίων τα 36α “Ελευθέρια”. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, το χωριό που υποδέχθηκε πολίτες – απογόνους των πεσόντων και εκπροσώπους των Αρχών, σε εκδηλώσεις που διοργάνωσαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Απανταχού Πλατανιωτών, ο Δήμος Τρικκαίων, η Κοινότητα Πλατάνου. Για τους Αγώνες Θυσίας συνεργάστηκαν, η Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Γυμναστικός Σύλλογος Τρικάλων, με τη συνδρομή της ΣΜΥ, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Μετά τη δοξολογία, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέση και προσκλητήριο νεκρών. Στεφάνια κατέθεσαν, εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, οι βουλευτές Κώστας Σκρέκας και Θανάσης Λιούτας, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας εκπροσωπώντας τον Δήμο Τρικκαίων, ο εκπρόσωπος του Ανώτατου Διοικητή Φρουράς Τρικάλων, Λοχαγός Γεώργιος Λαγόπουλος, για την οικογένεια Ελευθέριου Ντάσκα (ο πρώτος έφεδρος αξιωματικός ου έπεσε στην εποποιία της Πίνδου) λόγω ασθένειας απογόνου, η αντιδήμαρχος Τομέα Α του Δήμου Τρικκαίων Ζωή Παπαναστασίου, για την οικογένεια Γεωργίου Νάκου (πεσών στην Κύπρο το 1974) ο κ. Αθανάσιος Χασιώτης, η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, αστυνομικός υποδιευθυντής κ. Γεώργιος Τσιώλης, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, αντιπύραρχος Ιωάννης Τατσίνας, ο πρόεδρος της ΔΚ Πλατάνου Σωτήρης Καρατάσιος, ο κ. Δημήτρης Γκαραμάτσας για τον σύλλογο “Κομάντος ‘74”, ο κ. Βαγγέλης Κείος για τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ως γραμματέας της ΝΕ Τρικάλων, για το νηπιαγωγείο Πλατάνου η διευθύντρια κ. Βασιλική Γαλατά, ο κ. Δημήτρης Γκαγκαστάθης ως πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Απανταχού Πλατανιωτών, για τον Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων ο κ. Δημήτρης Σούλας, για τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ Τρικάλων ο γραμματέας κ. Θανάσης Παπαβασιλείου.

Ακολούθησε ομιλία με ιστορικό των θυσιών του χωριού, από την γραμματέα του Συλλόγου κ. Μιχαέλα Σκρέκα, που αναφέρθηκε σε στοιχεία και δεδομένα για τους πεσόντες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι 36οι Αγώνες Θυσίας, καθώς ο Ελευθέριος Ντάσκας ήταν αθλητής του ΓΣ Τρικάλων. Στους αγώνες πήραν μέρος πολλά παιδιά μικρών ηλικιών, με τα εξής αποτελέσματα ανά κατηγορία:

1.000 μ. κορίτσια

1η: Λαγαρά Παυλίνα (ΓΣ Τρικάλων)

2η: Τσιούνη Γλυκερία (ΓΣ Τρικάλων)

3η: Γκούτρα Ευθυμία (ΓΣ Τρικάλων)

1.000 μ. αγόρια

1ος: Παπαναστασίου Παναγιώτης (ΓΣ Τρικάλων)

2ος: Μάτος Κέβιν (ΓΕΑ Τρικάλων)

1.500 μ. κορίτσια

1η: Γκούτρα Ευθυμία (ΓΣ Τρικάλων)

2η: Λέφα Βασιλική (ΓΣ Τρικάλων)

3η: Τσιόκα Ελενα (ΓΣ Τρικάλων)

1.500 μ. αγόρια

1ος: Σαλάρι Μάριος (ΓΣ Τρικάλων)

2ος: Αντωνούλας Αγγελος (ΓΕΑ Τρικάλων)

2.000 μ.κορίτσια

1η: Μπαλάφα Κατερίνα (ΓΣ Τρικάλων)

2η: Σιακαβάρα Δήμητρα (ΓΣ Τρικάλων)

2.000 μ. αγόρια

1ος: Πλευράς Θεοδόσης (ΓΕΑ Τρικάλων)

3.000 μ. κορίτσια

1η: Μιχαήλ Αντρα (ΓΣ Τρικάλων)

3.000 μ. αγόρια

1ος: Ψύχος Αλκιβιάδης (ΓΣ Τρικάλων)

2ος: Γιουβρής Θωμάς (ΓΣ Τρικάλων)

3ος: Λέφας Κων/νος (ανεξάρτητος αθλητής)

Παρέστησαν επίσης, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, η αντιδήμαρχος Τρικκαίων Σοφία Αλεστά, η πρόεδρος της e-trikala AE Εφη Λεβέντη, ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” στον Δήμο Τρικκαίων Γιώργος Καΐκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Βίβιαν Τέγου, Χρήστος Ζαραμπούκας και Λόρεν Κασσοπούλου, ο εκπρόσωπος του “Κινήματος Δημοκρατίας” κ. Γ. Τσιάκαλος και πολλοί κάτοικοι του χωριού.

Την εκδήλωση συντόνισε η κ. Ευαγγελία Σακελλαρίου.

Από το γραφείο Τύπου