Γιάννης Χάϊδος: Τιμητική η συμμετοχή μου στο Οργανωτικό της ΕΛ.Α.Σ. – Αν μου προταθεί να είμαι υποψήφιος θα δεχτώ

Για την συμμετοχή του στο οργανωτικό γραφείο του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα μίλησε σε σημερινή του συνέντευξη στη Λέσχη 97,6 ο Γιάννης Χάιδος.

«Το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, έρχεται τώρα γιατί έχουμε ένα τεράστιο κενό στην αντιπολίτευση, όπως και σε κάτι τι που πρέπει να υπερασπιστούμε σε αυτή τη χώρα. Η ΕΛ.Α.Σ. είναι το κόμμα που όχι μόνο θα δώσει τη μάχη των εκλογών, αλλά κυρίως θα καλύψει το κενό που δεν μπόρεσε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει συνθήκες να σταθεί επάξια απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε ένα κόμμα που το παρουσιάσαμε στις 26 Μαΐου, και ήδη έχει ένα ποσοστό σήμερα που κάποιοι προσπαθούν πολλά χρόνια και δεν μπορούν να το κατακτήσουν.

Μου προτάθηκε μια θέση ιδιαιτέρως τιμητική, να συμμετέχω στο πρώτο οργανωτικό γραφείο, από τη σύσταση ακόμα του φορέα, και την αποδέχθηκα με μεγάλη χαρά. Υπήρχαν οι σχέσεις μου με πολλά άτομα του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού, και όταν αναζήτησαν άτομα να στελεχώσουν το νέο του εγχείρημα θεώρησα υποχρέωση μου να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείξανε. Πιστεύω βαθιά σε αυτό που θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει.

Κατέχω μια θέση που θέλω να την τιμήσω, αλλά αν μου ζητηθεί να δώσω και τη μάχη ως υποψήφιος βουλευτής στο Νομό μας, θα τη δώσω και αυτή τη μάχη για ένα καλύτερο αύριο. Μακάρι να σχηματίσουμε ένα ψηφοδέλτιο νίκης.».

trikalaenimerosi.gr