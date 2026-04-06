Βροχή λένε οι προβλέψεις την Μ.Παρασκευή και το Μ.Σάββατο στα Τρίκαλα

Με δραματικές εναλλαγές θα είναι το καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλία τη Μεγάλη Εβδομάδα σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στη “Θεσσαλία τηλεόραση” ο Λαρισαίος μετεωρολόγος Φάνης Τακούδης καθώς από τους νοτιάδες, την ηλιοφάνεια και τις μέγιστες μέχρι 23 βαθμούς τη Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός γίνεται ξανά χειμωνιάτικος από Μεγάλη Πέμπτη. Δηλαδή μέχρι Μεγάλη Πέμπτη κοντομάνικο και στη συνέχεια μπουφάν και ομπρέλα.

Συγκεκριμένα ο κ. Τακούδης προέβλεψε πως από Μ. Πέμπτη βράδυ μέχρι Μ. Παρασκευή μεσημέρι έχουμε βροχές στα πεδινά και χιόνια στα ορεινά της Δυτ. Θεσσαλίας και στον Όλυμπο σε υψόμετρο από 1200 μέτρα και άνω, ενώ θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας με μέγιστες στους 17 βαθμούς στα πεδινά και ελάχιστες στο μηδέν στα ορεινά. Από Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες κοντά στα 6 μποφόρ, ενώ για την Κυριακή του Πάσχα προβλέπεται μερική βελτίωση με μέγιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας στους 17 με 18 βαθμούς.

Πάντως επειδή τα μοντέλα διαφέρουν για το Πάσχα αναμένεται επικαιροποίηση από τη Μεγάλη Πέμπτη, ώστε να φανεί αν τελικά θα έχουμε φαινόμενα ανήμερα της Λαμπρής και αν θα ψήσουμε αρνί με ομπρέλα, κατέληξε ο Λαρισαίος μετεωρολόγος.