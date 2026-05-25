Βραδιά παρατήρησης της Σελήνης στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, σε συνεργασία με τον γεωλόγο Dr. Αριστείδη Σφέικο, διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη Σελήνη και τα μυστικά της, την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 21:00.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τη Σελήνη με το τηλεσκόπιο της Βιβλιοθήκης και να γνωρίσουν καλύτερα τον φυσικό δορυφόρο της Γης, μέσα από μια ενδιαφέρουσα και προσιτή παρουσίαση.

Πριν από την παρατήρηση, ο Dr. Σφέικος θα μιλήσει για τη δημιουργία της Σελήνης, τη σχέση της με τη Γη, αλλά και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, εξηγώντας με απλό και κατανοητό τρόπο τον σεληνιακό και διαστημικό κόσμο.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και φιλοδοξεί να φέρει το κοινό πιο κοντά στα μυστήρια του ουρανού, μέσα από τη γνώση, την παρατήρηση και την εξερεύνηση.