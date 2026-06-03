Βραβεύσεις μαθητών που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει την Τελετή Βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 7:30 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο του Βυζαντινού Κάστρου Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής θα βραβευθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες που διακρίθηκαν στους

διαγωνισμούς:

• «ΘΑΛΗΣ»

• «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»

• «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

• «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

• «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Σωτήρης Τερζόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν καρπό της προσπάθειας, της επιμονής και της αγάπης των παιδιών για τα Μαθηματικά, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τη σημαντική συμβολή των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους στη μαθησιακή τους πορεία.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία συγχαίρει θερμά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς και ιδιαίτερα όσους διακρίθηκαν, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργική σκέψη, η εργατικότητα και η αγάπη για τη γνώση μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιτυχίες.

