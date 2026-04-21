Βραβείο Grand Gold για το ΔΟΥΜΠΙΑ Περγαμόντο και Gold για το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό ΔΟΥΜΠΙΑ στα Quality Awards 2026 της Monde Selection

Σημαντικές διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο απέσπασε το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό ΔΟΥΜΠΙΑ στον καταξιωμένο διεθνή διαγωνισμό Monde Selection 2026, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την ξεχωριστή ταυτότητα των προϊόντων της.

Συγκεκριμένα, το ΔΟΥΜΠΙΑ Περγαμόντο τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση GRAND GOLD, πιστοποιώντας την εξαιρετική του ποιότητα και τη μοναδική γευστική εμπειρία που προσφέρει.

Παράλληλα, το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό ΔΟΥΜΠΙΑ απέσπασε GOLD βραβείο, ξεχωρίζοντας για τη δροσερή, ισορροπημένη του γεύση και τη φυσική του καθαρότητα, στοιχεία που το καθιστούν ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας.

Οι διακρίσεις αυτές προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διαρκούς επένδυσης στην ποιότητα και στην καινοτομία, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη δυναμική παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά.

