“Βελτίωσε την υγεία σου με Άσκηση και Διατροφή” από το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων  

Ερευνητικό πρόγραμμα για τη σχέση άσκησης και διατροφής ως προς τη μείωση του βάρους και τη βελτίωση της υγείας, υλοποιεί το ΤΕΦΑΑ της ΣΕΦΑΑΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων.

Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Βελτίωσε την υγεία σου με Ασκηση και Διατροφή», αφορά σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 30 – 50 ετών, με συγκεκριμένη στοχοθεσία για την απώλεια βάρους. Η άσκηση γίνεται με καθοδήγηση αποφοίτων του ΤΕΦΑΑ ενώ το πρόγραμμα διατροφής από κλινικό διατροφολόγο και θα υπάρχει πλήρης αξιολόγηση για την πραγματική φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων.

Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι οι καθηγητές κ. Ι. Φατούρος, Αθ. Τζιαμούρτας και Δ. Δραγανίδης. Πληροφορίες δίνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 6949207958 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου itsaousidis@uth.gr

Για να μετάσχεις κάποιος/α στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση, σκανάροντας το qr code στην εικόνα.

