Βασιλόπιτα εν δράσει για την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, λίγο πριν τον ερχομό του νέου έτους, μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων βρέθηκαν δίπλα στους συναδέλφους που βρίσκονταν σε διατεταγμένη Υπηρεσία.

Την καθιερωμένη βασιλόπιτα έκοψαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων Ταξίαρχος κ. Δημήτριο ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ, ο Ά´ Υποδιευθυντης Α/Δ κ. Αθανάσιος ΚΑΠΠΑΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης, οι οποίοι και αντάλλαξαν τις καθιερωμένες ευχές.

Οι τυχεροί της βραδιάς κέρδισαν απο την πλευρά της Ένωσης συμβολικά χρηματικά πόσα ενώ από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων τους χορηγήθηκαν τρείς ημερήσιες αναπαύσεις.

Το Δ.Σ. της Ένωσης ευχαριστούν την Cava Tsinas, τα ζαχαροπλαστεία Μέλισσα και την επιχείρηση Μπουλογιωργος “1 και κατι” για τις ευγενικές προσφορές τους, κι εύχονται σε συναδέλφους και συμπολίτες ένα ευτυχισμένο, υγιές, ασφαλές και δημιουργικό 2026.