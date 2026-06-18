Βανδάλισαν τις προτομές των Παπαθύμιου Βλαχάβα και Χριστόδουλου Χατζηπέτρου στην Καλαμπάκα

Τον βανδαλισμό στις προτομές δύο αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία «Ρήγα Φεραίου» της Καλαμπάκας, καταγγέλλει ο Δήμος Μετεώρων.

Πρόκειται για τις προτομές του Παπαθύμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφραστα τον βανδαλισμό των προτομών των αγωνιστών της Εθνικής Παλιγγενεσίας, Παπαθύμιου Βλαχάβα και Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, που βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία «Ρήγα Φεραίου» στην Καλαμπάκα.

Η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του Έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Οι προτομές των δύο αγωνιστών συμβολίζουν την αυτοθυσία, τον πατριωτισμό και τους αγώνες για την ελευθερία. Η διατήρηση και η προστασία τους αποτελεί υποχρέωση όλων μας. Ο Δήμος Μετεώρων προχωρά άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ καλεί κάθε πολίτη που διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό να τις γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές.

Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και δεν μπορούν να αμαυρώσουν τη συλλογική μνήμη και τον σεβασμό που οφείλουμε στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία.”

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr