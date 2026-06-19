Αύριο Σάββατο στους Ταξιάρχες Τρικάλων η κηδεία του 53χρονου Γεωργίου Λύτρα

Αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:30 μ.μ. θα τελεστεί στον Ι.Ν. Τιμίων Ταξιαρχών στους Ταξιάρχες Τρικάλων η κηδεία του άτυχου 53χρονου Γεωργίου Λύτρα, που βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός στην οικία του.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ Μαρίνα Λύτρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Βασίλειος Λύτρας και Αποστολία Μαμάτσα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Μαρίνα, Κωνσταντίνος
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών στους Ταξιάρχες Τρικάλων, το Σάββατο 20 – 6 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».