Αύριο Σάββατο στους Ταξιάρχες Τρικάλων η κηδεία του 53χρονου Γεωργίου Λύτρα

Αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:30 μ.μ. θα τελεστεί στον Ι.Ν. Τιμίων Ταξιαρχών στους Ταξιάρχες Τρικάλων η κηδεία του άτυχου 53χρονου Γεωργίου Λύτρα, που βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός στην οικία του.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ Μαρίνα Λύτρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Βασίλειος Λύτρας και Αποστολία Μαμάτσα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Μαρίνα, Κωνσταντίνος

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών στους Ταξιάρχες Τρικάλων, το Σάββατο 20 – 6 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».