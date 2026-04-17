Ο Δήμος Μετεώρων, μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Κοινοχρήστων Χώρων και υπό την ευθύνη του Αντιδημάρχου Φώτη Καραθανάση, προχώρησε σε αυτοψίες σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Καλαμπάκας.

Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και την άμεση ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων, ο οποίος τροποποιήθηκε πρόσφατα και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, δόθηκαν κατευθύνσεις για τη σωστή χρήση των κοινόχρηστων χώρων, με έμφαση στη διασφάλιση της προσβασιμότητας, της αισθητικής και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης.

Παράλληλα, δόθηκε παράταση για την υποβολή των αιτήσεων από τους επαγγελματίες έως και την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Επισημαίνεται ότι όσοι δεν προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία, δεν θα έχουν τη δυνατότητα έκδοσης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και, κατά συνέπεια, δεν θα μπορούν να προχωρήσουν στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Ο Δήμος Μετεώρων καλεί όλους τους επαγγελματίες να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του νέου κανονισμού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού και φιλικού δημόσιου χώρου προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού και την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης.