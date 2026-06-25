Αυτοψία στις πληγείσες καλλιέργειες των Τρικάλων από κλιμάκιο της Περιφέρειας

Μετά τη χθεσινή καταστροφή που προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι, το χαλάζι και η ισχυρή βροχόπτωση σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε σήμερα αυτοψία στις πληγείσες περιοχές.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Τσέτσιλας Δημήτριος, οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή και Καρδίτσας κ. Κώστας Τέλιος, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΓΔΑΟΚ) Θεσσαλίας κ. Δημήτριος Σταυρίδης, καθώς και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ αποτελούμενο από τον Προϊστάμενο κ. Σπύρο Σπυρόπουλο και την Επόπτρια Τρικάλων κα Δήμητρα Κούργια. Παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας κ. Σπυρίδων Αγναντής, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Φαρκαδόνας κ. Καραμάνος και πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και αγρότες των πληγεισών περιοχών.

Κατά την επιτόπια αυτοψία διαπιστώθηκαν σημαντικές καταστροφές σε μεγάλο ποσοστό σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, πεπονιών και άλλων αγροτικών προϊόντων, που εκτείνονται σε χιλιάδες στρέμματα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να πραγματοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών, με στόχο την ταχύτερη δυνατή στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν. Μετά την επίσημη αναγγελία ζημιών από τον ΕΛΓΑ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.