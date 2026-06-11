Αυτοψία Μαράβα σε έργο ασφαλτόστρωσης στον Αγιο Βησσαρίωνα

Αυτοψία στο υπό εξέλιξη έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δημοτικές Ενότητες Γόμφων και Πύλης» πραγματοποίησε στον Άγιο Βησσαρίωνα ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Έργων κ. Σωτήρη Χαντζή, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Βασίλειο Αναγνώστου και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ, υλοποιείται από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. και αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες των παραγωγών και ενισχύοντας την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο Δήμαρχος ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία των εργασιών, διαπιστώνοντας την ομαλή εξέλιξη και την πιστή τήρηση του προγραμματισμού. Παράλληλα, εξετάστηκαν επιτόπου τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μαράβας υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των έργων αγροτικής οδοποιίας για τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή επενδύει συστηματικά σε υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

«Η αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Πύλης. Με σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές διευκολύνουμε την πρόσβαση στις παραγωγικές μονάδες, μειώνουμε το κόστος μετακίνησης και ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στη στήριξη της υπαίθρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που εκτελούνται στις Δημοτικές Κοινότητες Γόμφων και Πύλης αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τις υφιστάμενες υποδομές, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο, λειτουργικότερο και πιο σύγχρονο οδικό δίκτυο για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής Πύλης για τη στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή, την περιφερειακή ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.