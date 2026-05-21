Αυτοψία Κώστα Μαράβα και εκπροσώπων της ΤΕΡΝΑ στο ύψος της Γέφυρας Αγίου Βησσαρίωνα

Μεγάλο έργο εκτελείται από την ΤΕΡΝΑ μετά από παρέμβαση του δημάρχου Πύλης Κώστα Μαράβα στο αρμόδιο υπουργείο.

Αφορά την διάνοιξη και βελτίωση του δρόμου και των επικίνδυνων στροφών της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Άρτας στο ύψος της Γέφυρας Αγίου Βησσαρίωνα

Αυτοψία σε σημαντικά έργα αποκατάστασης ζημιών και βελτίωσης υποδομών που εκτελούνται στον Δήμο Πύλης πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας, συνοδευόμενος από εκπροσώπους της ΤΕΡΝΑ, η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο μεγάλο έργο διάνοιξης και βελτίωσης του οδικού άξονα και των επικίνδυνων στροφών της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Άρτας, στο ύψος της Γέφυρας Αγίου Βησσαρίωνα, ένα έργο ουσιαστικής σημασίας για την οδική ασφάλεια, την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και επισκεπτών της περιοχής.

Η επίσκεψη του Δημάρχου πραγματοποιήθηκε σε περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από την θεομηνία «Daniel», όπου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης υποδομών.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται περιλαμβάνουν:

• Αποκατάσταση οδικού δικτύου, με επισκευές κατεστραμμένων δρόμων και αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε πληγείσες περιοχές.

• Αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις, με καθαρισμούς και ενίσχυση υποδομών, ώστε να προστατευθούν οι τοπικές κοινότητες από μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

• Βελτιώσεις σε κρίσιμα σημεία του επαρχιακού και εθνικού δικτύου, με στόχο την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Κατά την αυτοψία, ο Δήμαρχος ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία των εργασιών και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των έργων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η καθημερινότητα των κατοίκων.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας τόνισε:

«Ο Δήμος Πύλης συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις παρεμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία “Daniel”. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών, η στήριξη των τοπικών κοινωνιών και η θωράκιση των υποδομών απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Το έργο στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Άρτας, στο ύψος της Γέφυρας Αγίου Βησσαρίωνα, αποτελεί μία ουσιαστική παρέμβαση που βελτιώνει σημαντικά την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών».

Οι εργασίες εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών του Δήμου Πύλης, που υλοποιείται μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία σε πολλές κοινότητες της περιοχής, με στόχο έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό δήμο για όλους τους δημότες.