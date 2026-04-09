Αυτοψία κλιμακίου της Περιφέρειας και του Δήμου Τρικκαίων στις εργασίες για το Κέντρο Διημέρευσης

Κλιμάκιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Τρικκαίων πραγματοποίησε αυτοψία για την πρόοδο των εργασιών στην εκτέλεση του έργου “Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (με πρόβλεψη διανυκτέρευσης)”στην οδό Πατουλιάς, στα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, συνοδευόμενη από την Διευθύντρια Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων Βάσω Ταμπακιώτη, την Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων Γεωργία Μπακώση, την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων Θεοδώρα Σαργιώτη, τους συμβούλους του Περιφερειάρχη Θάνο Τσιώρα και Χρήστο Αναστασόπουλο καθώς και τους επιβλέποντες του έργου, επιθεώρησαν τις εργασίες που υλοποιούνται στον τόπο του έργου, παρόντος του εκπρόσωπου της Τεχνικής Εταιρίας που υλοποιεί το έργο «Κατσιάβας Χρήστος – Νάτσης Κωνσταντίνος Ο.Ε.», Χρήστου Κατσιάβα.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ, € προβλέπει μεταξύ άλλων την κατασκευή νέου κτιρίου, την αποκατάσταση των υπαρχόντων κτιρίων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με βελτίωση των προσβάσεων προς τα κτίρια και την κατασκευή γηπέδων και χώρων άθλησης ατόμων με ειδικές αναπηρίες.

Να σημειωθεί, ακόμη, ότι το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Τρικκαίων ενώ η παραχώρηση της έκτασης και των υφιστάμενων κτιρίων αποτελεί δωρεά του συμπολίτη μας Μπάμπη Δεληλίγκα και της οικογένειάς του.