Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή στην Πράσινη γωνιά

Τροχαίο ατύχημα σήμερα το μεσημέρι στους φανοστάτες που βρίσκονται έξω από το σχολικό συγκρότημα του 5ου Γυμνασίου – Λυκείου Τρικάλων, στην «Πράσινη Γωνιά».

Γυναίκα, κατά την προσπάθειά της να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου, παρασύρθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από διερχόμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο σταμάτησε αμέσως.

Η ηλικιωμένη είχε τις αισθήσεις της και, με την βοήθεια των επιβατών του οχήματος, κάθισε, την ώρα που αποτύπωνε το συμβάν ο φωτογραφικός φακός, στο πλαϊνό πεζούλι για να συνέλθει από το σοκ.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ:

