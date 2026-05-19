Αυτισμός και ΔΕΠΥ στο επίκεντρο επιστημονικού σεμιναρίου στα Τρίκαλα

Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία με δωρεάν συμμετοχή από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου και το Κέντρο Λογοθεραπείας «Στελίνα Σουγκάρη», όπου το ερχόμενο Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 17:00, παρουσιάζουν στα Τρίκαλα το επιστημονικό σεμινάριο με θέμα “Αυτισμός & ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία” με εισηγητή τον Δρ. Βάιο Νταφούλη.

Τον συντονισμό της επιστημονικής εκδήλωσης έχει ο Ελευθέριος Μέλιος, Λογοθεραπευτής και Διευθυντής του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου.

Ο διακεκριμένος εισηγητής Δρ. Βάιος Νταφούλης είναι Παιδοψυχίατρος, Γνωστικός – Συμπεριφορικός Θεραπευτής EABCT, Διευθυντής του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος (Ψυχιατρικό Τμήμα Παίδων & Εφήβων) του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Η επιστημονική εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και απευθύνεται σε γονείς, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και παιδαγωγούς όλων των βαθμίδων, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Ως χώρος διεξαγωγής ορίζεται το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων, στην οδό Γαριβάλδη 8.

Η προεγγραφή είναι απαραίτητη και γίνεται συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στο diepistimoniko.gr