Ασφαλτος στην οδό Σπετσοπούλας και νέος κυκλικός κόμβος στα Τρίκαλα

Με την οδό Σπετσοπούλας συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις από τον Δήμο Τρικκαίων για το 2026, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε ακόμη ένας κυκλικός κόμβος.

Την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε και ενημερώθηκε για

– την ασφαλτόστρωση στην οδό Σπετσοπούλας, που εξυπηρετεί την κίνηση στην ευρύτερη περιοχή από τον κόμβο προς Ριζαριό μέχρι το εργοστάσιο γάλακτος και το Β΄ Κοιμητήριο.

– τον νέο κυκλικό κόμβο στη διασταύρωση των οδών Αλοννήσου και Σπετσοπούλας.

Η ασφαλτόστρωση ολοκληρώνεται άμεσα και, σε συνδυασμό με τις πρόσθετες παρεμβάσεις (περιποίηση και κοπή πρασίνου στα σημεία δικαιοδοσίας του Δήμου Τρικκαίων) παραδίδεται ένα έργο που διευκολύνει την κίνηση στα ΝΔ της πόλης. Παράλληλα, ολοκληρώνεται και ο ποδηλατόδρομος, ως συνέχεια της διαδρομής από το Μουσείο Τσιτσάνη μέχρι τη σύνδεση με την οδό Καρδίτσης.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι η μεν ασφαλτόστρωση είναι τμήμα του έργου «Ολοκληρωμένες επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας επικινδύνων σημείων οδικού δικτύου του Δήμου Τρικκαίων» που ανέλαβε η «Χατζηγάκης Τεχνική», με τον εκπρόσωπο της οποίας κ. Χρ. Χατζηγάκη και το προσωπικό της εταιρείας συνομίλησε ο κ. Σακκάς. Ο κόμβος είναι τμήμα του έργου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη με τίτλο «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων» και αφορά στη νέα ταυτότητα της πόλης στην περιοχή, που ανέλαβε η εταιρεία «Α.ΤΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – Π.ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

