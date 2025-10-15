Άσφαλτος και στην οδό Βύρωνος από τον Δήμο Τρικκαίων

Με την ασφαλτόστρωση και στην οδό Βύρωνος συνεχίζεται το σχετικό πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων. Ο δρόμος, από το ύψος της οδού Γαριβάλδη μέχρι την οδό Κλαύδιου Μαρκίνα και τμήμα της οδού Πολυκάρπου (ανάμεσα στις οδούς Βύρωνος και Απόλλωνος) πλέον παραδίδεται έτοιμος στους κατοίκους της περιοχής. Τα έργα επισκέφθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Ενημερώθηκε από τους εργαζόμενους της εταιρείας «Χατζηγάκη Τεχνική» ΑΕ για την πορεία των εργασιών. Οι ασφαλτοστρώσεις συνεχίζονται βάσει προγραμματισμού και δεδομένων των καιρικών συνθηκών που κάθε φορά θα επικρατούν, με δεδομένη την επικείμενη έλευση του χειμώνα.

Από το γραφείο Τύπου