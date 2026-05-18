Ασημένιο βραβείο για το Κυνήγι Τρούφας με Άλογα στα Μετέωρα (βίντεο)

Το Ασημένιο βραβείο κέρδισε το Κυνήγι Τρούφας με Άλογα στα Μετέωρα, που διοργανώνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, στα Tourism Awards 2026. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο θεσμό βράβευσης στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα.

Συμμετέχουν εκατοντάδες επιχειρήσεις του τομέα, ενώ το Μουσείο έχει βραβευτεί επανειλημμένως, έχοντας κερδίσει ως τώρα 14 βραβεία, σ’ αυτόν τον θεσμό.

Το Κυνήγι Τρούφας με Άλογα είναι μία καινούρια δραστηριότητα που διοργανώνει το Μουσείο, με σημαντική επιτυχία και αναδεικνύει μία νέα δυνατότητα που τίθεται προς επιλογή προς τους επισκέπτες. Είναι σίγουρα μοναδική στην Ελλάδα και μάλλον και στην Ευρώπη.

Είναι μία δράση και μία βιωματική εμπειρία, που τελικά, συνδυάζει φύση, γαστρονομία και πολιτισμό, δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο πακέτο, κατάλληλο και για τους πλέον απαιτητικούς επισκέπτες.

Πρόκειται για μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού, που αναδεικνύει τις μοναδικές δυνατότητες της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί το ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει μόνον «ήλιο και θάλασσα» αλλά και άλλες επιλογές.

