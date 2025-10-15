Αρδευτικό σύστημα στο αθλητικό πάρκο Διαλεχτού

Με τη εγκατάσταση ενός αρδευτικού συστήματος στο αθλητικό πάρκο Διαλεχτού, ο Δήμος Τρικκαίων δίνει βαρύτητα στη βελτίωση υποδομών για άθληση. Το σύστημα στοχεύει στο να διατηρεί συνεχώς σε καλή κατάσταση το πράσινο και συνολικά το πάρκο, για να το χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και κυρίως η νεολαία του χωριού, για δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής.

Το έργο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ενημερώθηκε για τη χρήση και τη σημασία του από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Παναγιώτη Ντιντή, παρούσης της αντιδημάρχου τομέα Β Ελένης Πούλιου και του προέδρου του συμβουλίου της ΔΚ Διαλεχτού Κώστα Τζιατζιά. Από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης παρέστη και ο προϊστάμενος κ. Σωτήρης Χελιδώνης.

Από το γραφείο Τύπου