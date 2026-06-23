Από το Κέντρο Κοινότητας ξεκίνησαν οι δράσεις Δ. Τρικκαίων και e-trikala για την «ενεργειακή φτώχεια»

Ενίσχυση της ενημέρωσης για θέματα «ενεργειακής φτώχειας» υλοποιεί η e-trikala ΑΕ, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου. Και ως πρώτη – και σημαντική – δραστηριότητα επελέγη το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων, με ωφελούμενους/ες του ενημερώθηκαν για σειρά λύσεων, σε συνδυασμό με το ΚΕΠ Ενέργειας που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων

Το ευρωπαϊκό έργο ονομάζεται EmPowerIngUs και ένας πυλώνας του αφορά στην «ενεργειακή φτώχεια». Δηλαδή σε γνώση των παραγόντων που οδηγούν στην αδυναμία πρόσβασης στις σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εκδήλωση ενημέρωσης χωριζόταν σε δύο στάδια. Στο πρώτο, η συνεργάτιδα της e-trikala κ. Φιλοθέη Χαλβατζά και η ειδ. συνεργάτιδα του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Κων/να Ζαχαρή ενημέρωσαν το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας και τους ωφελούμενους/ες για τα όσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Στο δεύτερο στάδιο, με παιγνιώδη και ενημερωτικό τρόπο, έγιναν γνωστά θέματα κατανάλωσης: πόση ενέργεια καταναλώνει το αερόθερμο; είναι πιο ενεργοβόρο το ψυγείο ή η κουζίνα;

Και ακόμη πιο πέρα: πού απευθύνομαι για να μάθω πιθανά προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης; Πώς μειώνω το κόστος της ενέργειας με απλό τρόπο; Πώς βρίσκω προγράμματα ανακαίνισης; Διότι η «ενεργειακή φτώχεια» δεν περιορίζεται μόνο στην επιδοματική πολιτική, αλλά επεκτείνεται και στην εκμάθηση των πολιτών να την αντιμετωπίζουν, με συγκεκριμένα βήματα και δράσεις. Μάλιστα όλη αυτή η δραστηριότητα θα παρουσιαστεί σε όλους τους τρικαλινούς πολίτες, το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2026, από τις 10 το πρωί, στον πεζόδρομο της Ασκληπιού.

Από το γραφείο Τύπου