Από το Άμστερνταμ στα Τρίκαλα: Πώς επαναπροσδιόρισα τη ζωή μου ανάμεσα σε δύο κόσμους

Το άρθρο που ακολουθεί γράφτηκε από την κυρία Τζώρτζια Παπαγεωργίου. Μια Τρικαλινή επιστήμονα που έζησε στην Ευρώπη και αποφάσισε επιστρέψει στη γενέθλια γη αξιοποιώντας τις γνώσεις της και την τεχνολογία για να βιοπορίζεται κατοικώντας στα Τρίκαλα. Μας το έστειλε η ίδια και το βρίσκουμε εξαιρετικό:

«Αν κοιτάξω πίσω, η πορεία μου δεν ήταν ποτέ μια ευθεία γραμμή. Ήταν περισσότερο μια σειρά από προσωπικά στοιχήματα που έπρεπε να κερδίσω. Σπούδασα Κοινωνιολογία και παρόλο που αγάπησα την επιστήμη, σύντομα ένιωσα πως οι φιλοδοξίες μου με οδηγούσαν σε διαφορετικό τομέα. Ήθελα κάτι παραπάνω, εμπειρίες από το εξωτερικό και ήξερα πως έπρεπε να το διεκδικήσω μόνη μου.

Το μεγάλο άλμα έγινε όταν πήγα στην Αγγλία για να κάνω το μεταπτυχιακό μου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR). Δεν ήταν ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα αλλά το πείσμα με κράτησε σχεδόν δέκα χρόνια στο εξωτερικό, από το Λέστερ και το Μπέρμιγχαμ μέχρι το Άμστερνταμ, όπου δούλεψα σε πολύ γνωστές πολυεθνικές εταιρείες και κατέκτησα τη θέση της υπεύθυνης ανθρώπινου δυναμικού και προσλήψεων σε παγκόσμιο επίπεδο (Global People & Recruitment Manager).

Στο Άμστερνταμ, έμαθα τι θα πει οργάνωση, αξιοκρατία και αυτή την ωμή ευθύτητα που σε όσο σε τρομάζει τόσο σε απελευθερώνει επαγγελματικά. Όμως, όσο κι αν εξελισσόμουν, υπήρχε κάτι που δεν συνήθισα ποτέ: τον γκρίζο καιρό, το διαπεραστικό κρύο και τη βροχή. Ένιωσα πως η ζωή μου είχε χάσει την ελληνική «ζεστασιά» τόσο πολύ που εκεί κατάλαβα πως δεν αγοράζεται με κανέναν μισθό.

Έτσι, αποφάσισα να κλείσω αυτόν τον μεγάλο κύκλο και να επιστρέψω στα Τρίκαλα. Το freelancing ήταν κάτι που πάντα με γοήτευε και, έχοντας ως επιπλέον κίνητρο τις φορολογικές διευκολύνσεις του άρθρου 5Γ για τον επαναπατρισμό, πήρα τη μεγάλη απόφαση. Επέστρεψα για να φέρω πίσω τη γνώση και την εμπειρία μου από τις προσλήψεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, θέλοντας να υποστηρίξω έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και το ελληνικό κοινό.

Σήμερα, μέσα από τη δική μου επιχείρηση, τη WhatzNext, αξιοποιώ το υπόβαθρό μου στις ανθρωπιστικές σπουδές (Κοινωνιολογία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού) βάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Στόχος μου είναι να γεφυρώσω το χάσμα ανάμεσα στις εταιρείες και τους υποψηφίους, δίνοντας στους επαγγελματίες εδώ τα «όπλα» που είδα να χρησιμοποιούνται έξω και όπως λέω και με το μότο μου, βοηθάω τους ανθρώπους να “play to your strengths”. Το 2026 η έδρα σου δεν ορίζει πλέον το ταλέντο σου, ούτε το πελατολόγιο σου. Μπορώ να κάνω consulting για μια εταιρεία στο Λονδίνο και δέκα λεπτά μετά να πίνω καφέ στον Ληθαίο, έχοντας κερδίσει πίσω τον χρόνο μου.

Φυσικά, η επιστροφή μου στην ελληνική πραγματικότητα είχε και τις προκλήσεις της. Η επαρχία έχει ακόμα τις δικές της αγκυλώσεις και η ελληνική αγορά εργασίας μπορεί να σε δοκιμάσει. Η συμβουλή μου σε όποιον σκέφτεται την επιστροφή στην Ελλάδα ή την αποκέντρωση, είναι να «φέρει τη δουλειά μαζί του» ψηφιακά και να είναι έτοιμος για ένα δεύτερο πολιτισμικό σοκ!

Τελικά, για μένα, η μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι ο τίτλος στην κάρτα σου ή το πόσο ψηλά έφτασες σε μια πολυεθνική εταιρεία, αλλά το να μπορείς να πεις ότι ζεις τη ζωή σου με τους δικούς σου όρους, εκεί που η καρδιά σου ηρεμεί και η δημιουργικότητά σου ξεδιπλώνεται χωρίς φόβο. Γιατί, όπως έμαθα καλά σε αυτή τη διαδρομή, σπίτι δεν είναι ο τόπος όπου βγάζεις τα πιο πολλά χρήματα, αλλά ο τόπος όπου νιώθεις πραγματικά ότι ανήκεις.

Τζώρτζια Παπαγεωργίου

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/georgia-papageorgiou/

Website: https://www.whatznext.nl/

