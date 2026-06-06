Από τις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για χιλιάδες καταναλωτές ενόψει της έναρξης των θερινών εκπτώσεων 2026, με την αγορά να προσδοκά αυξημένη κίνηση και σημαντικές ευκαιρίες σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Η φετινή εκπτωτική περίοδος ξεκινά και στα Τρίκαλα, τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές περίπου ενάμιση μήνα για αγορές σε ένδυση, υπόδηση και άλλα είδη λιανικής.

Όπως προβλέπεται κάθε χρόνο, τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο 11:00–18:00.

trikalaenimerosi.gr