Από την Αγία Μονή ξεκίνησε η συνεργασία Δήμου, ΤΥΡΑΣ και εθελοντών για καθαρότερη πόλη

Με μια συντονισμένη προσπάθεια, καρπός συνεργασίας για καθαρότερη πόλη, ο Δήμος Τρικκαίων και η ΤΥΡΑΣ ξεκίνησαν 26ήμερο πρόγραμμα καθαρισμού σε γειτονιές, συνοικίες και οικισμούς.
Η πρωτοβουλία της τρικαλινής εταιρείας πήρε σάρκα και οστά από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, ξεκινώντας από τη συνοικία της Αγίας Μονής.

Παρόντος του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά, προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων (τμήμα Καθαριότητας και Ειδικών Συνεργείων της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών) και εθελοντές της ΤΥΡΑΣ άρχισε τον καθαρισμό δρόμων και κοινόχρηστων χώρων στη συνοικία. Ο κ. Σακκάς ευχαρίστησε τη διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας «για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία και την κοινή μας πεποίθηση, πως η συνεργασία μπορεί να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε κάθε πολίτη, σε όλον τον Δήμο Τρικκαίων».
Ακολούθησε καταμερισμός εργασιών, κατανομή δρόμων και εργασία σε διάφορα σημεία εντός της συνοικίας, μέχρι και το πάρκο Ματσόπουλου, που από το απόγευμα της Παρασκευής ανοίγει τις πύλες του.
Παρέστη επίσης ο αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων Τάκης Παζαΐτης, από την πλευρά της ΤΥΡΑΣ ως εκπρόσωπος η υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κ. Δήμητρα Τριανταφύλλου και ο διευθυντής «Εργοστασίου Κλιάφα» κ. Θανάσης Κολοβός, ενώ το κοινό μήνυμα αφορά και σε πρόσκληση σε εθελοντές/τριες, να μετάσχουν στον καθαρισμό βάσει συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτό το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΑ            ΗΜΕΡOMHΝΙΑ            ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ          24/11/2025     Τζαμί

ΤΡΙΤΗ   25/11/2025     Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο

ΤΕΤΑΡΤΗ         26/11/2025      Πλατεία οδού Σύρου

ΠΕΜΠΤΗ         27/11/2025     Πλατεία Ραδινού (Μπάρα)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     28/11/2025     Πλατεία 1ου ΕΠΑΛ (Μπάρα)

ΔΕΥΤΕΡΑ          1/12/2025       Πλατεία ΔΕΗ

ΤΡΙΤΗ   2/12/2025       Πλατεία Ομονοίας

ΤΕΤΑΡΤΗ         3/12/2025       Δ ΄ΚΑΠΗ (Οδός Πατουλιάς)

ΠΕΜΠΤΗ         4/12/2025       Πλατεία Αρ. Αντωνίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     5/12/2025       Πλατεία Φιλίας των Λαών

ΔΕΥΤΕΡΑ          8/12/2025       Πλατεία Αμπεργκ

ΤΡΙΤΗ   9/12/2025       Πλατεία πρ. εργοστασίου Κλωτσοτήρα

ΤΕΤΑΡΤΗ         10/12/2025     Ζωαγορά

ΠΕΜΠΤΗ         11/12/2025     Παιδική χαρά Κουτσομυλίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     12/12/2025     Πλατεία Σεισμοπλήκτων

ΔΕΥΤΕΡΑ          15/12/2025     Τρίκκη

ΤΡΙΤΗ   16/12/2025     Πλατεία Λεπτοκαρυάς

ΤΕΤΑΡΤΗ         17/12/2025      Πλατεία Σωτήρας

ΠΕΜΠΤΗ         18/12/2025     Πλατεία Λογγακίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     19/12/2025     Συνοικία Αγίας Τριάδας

ΔΕΥΤΕΡΑ          22/12/2025     Πλατεία   Πυργετού

ΤΡΙΤΗ   23/12/2025     Πλατεία   Πύργου

ΔΕΥΤΕΡΑ          29/12/2025       Πλατεία Φλαμουλίου

ΤΡΙΤΗ   30/12/2025     Πλατεία Καρυών

ΔΕΥΤΕΡΑ          5/1/2026         Πλατεία Ριζαριού

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:

Από το γραφείο Τύπου

