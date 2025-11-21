Από την Αγία Μονή ξεκίνησε η συνεργασία Δήμου, ΤΥΡΑΣ και εθελοντών για καθαρότερη πόλη

Με μια συντονισμένη προσπάθεια, καρπός συνεργασίας για καθαρότερη πόλη, ο Δήμος Τρικκαίων και η ΤΥΡΑΣ ξεκίνησαν 26ήμερο πρόγραμμα καθαρισμού σε γειτονιές, συνοικίες και οικισμούς.

Η πρωτοβουλία της τρικαλινής εταιρείας πήρε σάρκα και οστά από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, ξεκινώντας από τη συνοικία της Αγίας Μονής.

Παρόντος του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά, προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων (τμήμα Καθαριότητας και Ειδικών Συνεργείων της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών) και εθελοντές της ΤΥΡΑΣ άρχισε τον καθαρισμό δρόμων και κοινόχρηστων χώρων στη συνοικία. Ο κ. Σακκάς ευχαρίστησε τη διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας «για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία και την κοινή μας πεποίθηση, πως η συνεργασία μπορεί να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε κάθε πολίτη, σε όλον τον Δήμο Τρικκαίων».

Ακολούθησε καταμερισμός εργασιών, κατανομή δρόμων και εργασία σε διάφορα σημεία εντός της συνοικίας, μέχρι και το πάρκο Ματσόπουλου, που από το απόγευμα της Παρασκευής ανοίγει τις πύλες του.

Παρέστη επίσης ο αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων Τάκης Παζαΐτης, από την πλευρά της ΤΥΡΑΣ ως εκπρόσωπος η υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κ. Δήμητρα Τριανταφύλλου και ο διευθυντής «Εργοστασίου Κλιάφα» κ. Θανάσης Κολοβός, ενώ το κοινό μήνυμα αφορά και σε πρόσκληση σε εθελοντές/τριες, να μετάσχουν στον καθαρισμό βάσει συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτό το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡOMHΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11/2025 Τζαμί

ΤΡΙΤΗ 25/11/2025 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11/2025 Πλατεία οδού Σύρου

ΠΕΜΠΤΗ 27/11/2025 Πλατεία Ραδινού (Μπάρα)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11/2025 Πλατεία 1ου ΕΠΑΛ (Μπάρα)

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025 Πλατεία ΔΕΗ

ΤΡΙΤΗ 2/12/2025 Πλατεία Ομονοίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/12/2025 Δ ΄ΚΑΠΗ (Οδός Πατουλιάς)

ΠΕΜΠΤΗ 4/12/2025 Πλατεία Αρ. Αντωνίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12/2025 Πλατεία Φιλίας των Λαών

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/12/2025 Πλατεία Αμπεργκ

ΤΡΙΤΗ 9/12/2025 Πλατεία πρ. εργοστασίου Κλωτσοτήρα

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2025 Ζωαγορά

ΠΕΜΠΤΗ 11/12/2025 Παιδική χαρά Κουτσομυλίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2025 Πλατεία Σεισμοπλήκτων

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2025 Τρίκκη

ΤΡΙΤΗ 16/12/2025 Πλατεία Λεπτοκαρυάς

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/2025 Πλατεία Σωτήρας

ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 Πλατεία Λογγακίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12/2025 Συνοικία Αγίας Τριάδας

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2025 Πλατεία Πυργετού

ΤΡΙΤΗ 23/12/2025 Πλατεία Πύργου

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2025 Πλατεία Φλαμουλίου

ΤΡΙΤΗ 30/12/2025 Πλατεία Καρυών

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/1/2026 Πλατεία Ριζαριού

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:

