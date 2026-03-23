Αποκατάσταση ζημιών από τον Daniel, παρεμβάσεις σε Λογγάκι και Κρηνίτσα

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Τρικκαίων μετά την καταστροφική πλημμύρα Daniel. Αυτή τη φορά με έναρξη έργου για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές του Δήμου Τρικκαίων, όπως στο Λογγάκι και την Κρηνίτσα. Τις εργασίες επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, για να ενημερωθεί για την πορεία τους. Στα πρανή των λόφων, γίνονται χωματουργικές εργασίες και καθαρισμοί, για να αφαιρεθούν φερτά υλικά και να διαμορφωθούν αναβαθμίδες. Στη συνέχεια, και με περιβαλλοντική διάσταση, θα γίνει φύτευση κατάλληλων δέντρων, ακριβώς για να συγκρατούνται τα πρανή.

Το έργο είναι σημαντικό για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου Τρικκαίων και το έχει αναλάβει η εταιρεία Κ/ΞΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με τη μελέτη να έχει προϋπολογισμό 1.000.000€ (με ΦΠΑ). Τα χρήματα προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης).

