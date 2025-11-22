Απινιδωτής από τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων στον Μύλο των Ξωτικών

Με έμφαση στην πρόληψη και για την ασφάλεια των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών, ο Μύλος των Ξωτικών υποδέχθηκε μια ξεχωριστή κίνηση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων “Ο Ασκληπιός” παραχώρησε στην οργανωτική επιτροπή του 14ου Μύλου των Ξωτικών έναν απινιδωτή. Η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μαρία Αθανασίου – Γιαγιάκου συναντήθηκε με την πρόεδρο της e-trikala ΑΕ την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, λίγες ώρες πριν την έναρξη της μεγάλης χριστουγεννιάτικης γιορτής.

Ο απινιδωτής χρησιμοποιείται για ΚΑΡΠΑ και ουσιαστικά συμπληρώνει το διάστημα λειτουργίας του Μύλου, την πρωτοβουλία της οργανωτικής επιτροπής για ενίσχυση της ενημέρωσης του νοσηλευτικού προσωπικού του Μύλου για ΚΑΡΠΑ και για πρώτες βοήθειες, με σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΑΒ.

Στον Μύλο Ματσόπουλου πλέον υπάρχουν δύο απινιδωτές, σε σταθερό σημείο ο πρώτος και φορητός ο δεύτερος, αυτός που παραχώρησε ο Ιατρικός Σύλλογος.

Η κ. Αθανασίου τόνισε πως με την κίνηση αυτή “Ενισχύουμε την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας στα Τρίκαλα”, ενώ στόχος του Συλλόγου είναι “η κάλυψη πιθανών έκτακτων αναγκών σε πολιτιστικούς χώρους και εκδηλώσεις”.

Η κ. Εφη Λεβέντη ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων “Ο Ασκληπιός” διά της προέδρου, επισημαίνοντας τη σημασία της σημαντικής αυτής προσφοράς για τους πολίτες και ειδικά για τη δημόσια υγεία.

