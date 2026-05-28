Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις ευπαθείς ομάδες στον Δήμο Μετεώρων

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου, εγκρίθηκε η απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών για το έτος 2026 σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου.

Η απόφαση αφορά τις εξής κατηγορίες:

Άποροι

Πολύτεκνες οικογένειες

Τρίτεκνες οικογένειες

Μονογονεϊκές οικογένειες

Μακροχρόνια άνεργοι

Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Μετεώρων και έχει ως στόχο την ουσιαστική στήριξη των συμπολιτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος ανέφερε: «Οφείλουμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας και να είμαστε δίπλα τους με αλληλεγγύη και ευαισθησία. Μόνο ως ενωμένη κοινωνία μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω. Η δημοτική αρχή συνεχίζει να λαμβάνει πρωτοβουλίες με κοινωνικό πρόσημο, δίνοντας προτεραιότητα στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ως Δημοτική Αρχή παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και κοινωνικές πολιτικές».