Απαγόρευση εισόδου στο άλσος Προφήτη Ηλία & στο δάσος Αγρελιάς λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ο Δήμος Τρικκαίων (τμήμα Πολιτικής Προστασίας) ενημερώνει ότι λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 απαγορεύεται η είσοδος και διέλευση των πολιτών από τις εξής περιοχές:

– άλσος Προφήτη Ηλία στα Τρίκαλα

– δάσος Αγριελιάς.

Η απαγόρευση ισχύει βάσει σχετικής απόφασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (198812/29-05-2026)