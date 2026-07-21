Ο Δήμος Τρικκαίων (τμήμα Πολιτικής Προστασίας) ενημερώνει ότι λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 απαγορεύεται η είσοδος και διέλευση των πολιτών από τις εξής περιοχές:
– άλσος Προφήτη Ηλία στα Τρίκαλα
– δάσος Αγριελιάς.
Η απαγόρευση ισχύει βάσει σχετικής απόφασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (198812/29-05-2026)
Απαγόρευση εισόδου στο άλσος Προφήτη Ηλία & στο δάσος Αγρελιάς λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Ο Δήμος Τρικκαίων (τμήμα Πολιτικής Προστασίας) ενημερώνει ότι λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 απαγορεύεται η είσοδος και διέλευση των πολιτών από τις εξής περιοχές: