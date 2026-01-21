Απαγορεύτηκε η κίνηση βαρέων οχημάτων σε μέρος του Ε65

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω των καιρικών φαινομένων από την 14:45’ ώρα σήμερα (21-01-2026) και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) από τη Χ/Θ 72,346 (Α/Κ Σοφάδων) έως και την Χ/Θ 46,900.

Σημειώνεται ότι για όλο το οδικό δίκτυο του Νομού Καρδίτσας, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.