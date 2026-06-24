Απέρριψε το ΣτΕ την προσφυγή κατοίκων της Μεσοχώρας για το φράγμα της ΔΕΗ

Την απόρριψη της προσφυγής που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Μεσοχώρας κατά της ΔΕΗ και του έργου του υδροηλεκτρικού φράγματος στον άνω ρου του Αχελώου αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η προσφυγή αφορούσε ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού έργου και τις επιπτώσεις του στην περιοχή, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές συνέπειες από την κατασκευή και τη σχεδιαζόμενη λειτουργία του φράγματος. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ υποστήριξε τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων και τη σημασία του έργου για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Με την απόφασή του, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι ακύρωσης που προέβαλαν οι προσφεύγοντες, απορρίπτοντας το αίτημά τους.

Το φράγμα της Μεσοχώρας αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα ενεργειακά έργα της χώρας, καθώς επί δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων.

Παρά τις επανειλημμένες εμπλοκές, η πολιτεία και η ΔΕΗ έχουν υποστηρίξει ότι πρόκειται για ένα αυτόνομο υδροηλεκτρικό έργο, ανεξάρτητο από τα σχέδια εκτροπής του Αχελώου, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της παραγωγής «πράσινης» ενέργειας.

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr