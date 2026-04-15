Αντίλογος Αγοραστού για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στα Τρίκαλα

Τη δική του απάντηση δίνει ο τέως αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για το θέμα του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στα Τρίκαλα.

Η ανακοίνωσή του αναφέρει:

Για άλλη μια φορά, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας επιλέγει να αποκρύψει την αλήθεια και να παρουσιάσει ως δικό του ένα έργο που σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε, δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή 2011–2023.

Αναφερόμαστε στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στα Τρίκαλα. Ένα έργο με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, που αφορά οικογένειες οι οποίες επί χρόνια διεκδικούσαν μια σύγχρονη και αξιοπρεπή δομή στήριξης.

Η αλήθεια όμως έχει ημερομηνίες και δεν σβήνεται:

3 Ιουνίου 2020: ανακοινώνεται επίσημα η δρομολόγηση του έργου μετά από συνεργασία με τον Σύλλογο «Ελπίδα».

16 Ιουλίου 2021: αναδεικνύεται ανάδοχος για έργο προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3 Μαΐου 2022: υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής.

2022: ξεκινούν οι εργασίες στο πεδίο.

Αυτά είναι τα γεγονότα.

Το έργο δεν γεννήθηκε το 2026.

Δεν σχεδιάστηκε το 2024.

Δεν χρηματοδοτήθηκε από τη σημερινή διοίκηση.

Δεν ξεκίνησε από τον κ. Κουρέτα.

Ο κ. Κουρέτας όφειλε να κάνει ένα απλό πράγμα: να συνεχίσει και να ολοκληρώσει ένα σημαντικό έργο που παρέλαβε σε εξέλιξη. Αυτό είναι διοικητικό καθήκον, όχι προσωπικό επίτευγμα.

Το πολιτικό cosplay παραγωγής έργου

Αντί γι’ αυτό, επιλέγει ξανά τη γνωστή επικοινωνιακή τακτική: να εμφανίζει ως νέο ό,τι βρήκε έτοιμο και να ζητά εύσημα για τη δουλειά άλλων.

Το συγκεκριμένο έργο προχώρησε χάρη:

στη μεγάλη δωρεά της οικογένειας Δεληλίγκα,

στον αγώνα του Συλλόγου «Ελπίδα»,

στη συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων και τον τότε δήμαρχο Δημήτρη Παπαστεργίου,

στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής 2011–2023.

Η κοινωνία των Τρικάλων γνωρίζει ποιοι εργάστηκαν, ποιοι υπέγραψαν, ποιοι εξασφάλισαν πόρους και ποιοι ξεκίνησαν το έργο. Γνωρίζει επίσης ποιοι σήμερα φωτογραφίζονται δίπλα του.

Δεν ξαναχτίζονται με μια ανακοίνωση.

Δεν διαγράφεται η ιστορία τους επειδή κάποιοι το επιθυμούν.

Τα έργα έχουν ιστορία.

Έχουν αποφάσεις.

Έχουν υπογραφές.

Έχουν ημερομηνίες.

Ο κ. Κουρέτας ας παρουσιάσει επιτέλους τα δικά του έργα. Γιατί μέχρι σήμερα, περισσότερο βλέπουμε παρουσιάσεις έργων άλλων παρά παραγωγή νέου έργου από τον ίδιο.

Ας αφήσει την επικοινωνία και ας κάνει αυτό που οφείλει:

να ολοκληρώσει άμεσα το έργο και να το παραδώσει στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Κώστας Αγοραστός

επικεφαλής παράταξης συμμαχίας υπέρ των πολιτών