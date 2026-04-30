Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Παράγουμε στην Ελλάδα”

Το Επιμελητήριο Τρικάλων προσκαλεί τις παραγωγικές επιχειρήσεις στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει η ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Τρικάλων, την Τρίτη, 5/5/2026 και ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο GALLERY ART HOTEL (Π.Ο. Λάρισας-Καρδίτσας) για την παρουσίαση της νέας Δράσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»: «Παράγουμε στην Ελλάδα».

Η Δράση, που δέχεται ήδη αιτήσεις και την οποία διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ και ειδικά για τη Θεσσαλία, η ΑΕΔΕΠ, χρηματοδοτεί επενδύσεις υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων για προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών, συμμετοχή σε εκθέσεις, νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό και έμμεσες δαπάνες.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 100.000€ με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 400.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 50% έως και 55% κατόπιν επίτευξης του στόχου ταχείας υλοποίησης επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Ο Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 50.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων – επενδυτικών προτάσεων λήγει την Τρίτη 2/6/2026 και ώρα 15:00.

Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία (πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ. 24210-76894/9).

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος, Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431027493 (εσωτ.106), e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr