Ανοιχτή ενημέρωση στα Τρίκαλα για την ενεργειακή κατανάλωση των σπιτιών

Δημόσια δράση από την e-trikala, στο πλαίσιο του προγράμματος EmPowerIngUs. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, από τις 10 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στελέχη της δημοτικής εταιρείας θα ενημερώνουν τους πολίτες, για την κατανάλωση των συσκευών στα σπίτια και για την κατανάλωση των ίδιων των οικιών.

Η δράση σχετίζεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της γνώσης σε σχέση με την κατανάλωση, τις ηλεκτρικές συσκευές, τους τρόπους χρήσης τους, τους νέους μετρητές κατανάλωσης που θα τοποθετηθούν δωρεάν και πολλές άλλες δραστηριότητες.

Από το γραφείο Τύπου