Ανοικτή πληγή τα τροχαία για τη Θεσσαλία – Τι δείχνουν τα στοιχεία του 2024

Ανοικτή πληγή για Θεσσαλία αλλά και για την υπόλοιπη χώρα συνεχίζουν να αποτελούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, κάτι που αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2024.

Κατά το 2024, συνέβησαν συνολικά 11.000 οδικά τροχαία ατυχήματα, τα οποία προκάλεσαν τοv θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2023 κατά το οποίο είχαν συμβεί 10.553 ατυχήματα.

Εστιάζοντας στη Θεσσαλία καταγράφηκαν 206 τροχαία ατυχήματα, αριθμός που αντιστοιχεί μόλις στο 1,9% του συνόλου της χώρας.

Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 44 άτοµα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 6,6% των συνολικών θανάτων πανελλαδικά.

Αυτό καταδεικνύει ότι τα τροχαία που συμβαίνουν στην περιοχή είναι ιδιαίτερα σφοδρά και θανατηφόρα.

Ο δείκτης νεκρών ανά 1.000.000 κατοίκους για την Θεσσαλία διαμορφώθηκε στο 64,9, υψηλότερος από τον πανελλαδικό µμέσο όρο (64,0).

Παρά τα ανησυχητικά αυτά νούμερα, η ιστορική αναδρομή δείχνει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες: το έτος 2000 η Θεσσαλία µμετρούσε 144 νεκρούς (δείκτης 194,7 ανά 1 εκατ. κατοίκους), το 2015 οι νεκροί µειώθηκαν στους 33 (δείκτης 45,5), για να φτάσουμε στους 44 νεκρούς το 2024.

