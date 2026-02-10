Ανοικτές Θύρες 2026 στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων

Το 7 o Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων προσκαλεί τα μέλη της τοπικής κοινότητας να επισκεφτούν το σχολείο στο πλαίσιο της Δράσης «Ανοικτές Θύρες 2026 – Ημέρες Γνωριμίας» την Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026, από τις 10:30 ως τις 14:00.

Στόχος τη δράσης είναι η διάχυση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, η προβολή των καινοτόμων δράσεών του και η γνωριμία με τους χώρους του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

10:30 Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων του σχολείου

10:50 Ερωτήσεις – Συζήτηση

10:30 – 14:00

Προβολή του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου με παρουσιάσεις οπτικοακουστικού υλικού



Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες

Επίσης, το σχολείο υποδέχεται μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων (με ραντεβού) από τη Δευτέρα, 16.02.2026 ως την Τετάρτη, 25.02.2026.