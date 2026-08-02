Ανοίγουν οι αιτήσεις για την Αγροδιατροφή με ελάχιστο κόστος επένδυσης τις 50.000 ευρώ – Οι δικαιούχοι 

Από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και τις 30 Νοεμβρίου θα μπορούν αγρότες, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για τη νέα πρόσκληση του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο του καθεστώτος ενίσχυσης της Αγροδιατροφής, που δίνει έμφαση στον εκσυγχρονισμό της πρωτογενούς παραγωγής, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στη βελτίωση της ποιότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4427/Β’/2026, επιχειρήσεις, παραγωγοί και συνεταιρισμοί μπορούν να καταθέσουν επενδυτικά σχέδια για δράσεις στον πρωτογενή τομέα, με ελάχιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό τα 50.000 ευρώ. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι επενδύσεις μπορούν να αφορούν την αγορά γεωργικών ελκυστήρων, θερμοκηπίων, νέων φυτεύσεων, παρελκόμενου εξοπλισμού, κτιριακών εγκαταστάσεων, αρδευτικών συστημάτων και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις το κατώτατο όριο ανέρχεται στο 1 εκατ. ευρώ.

Ενισχύσεις έως 600.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο

Για τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη φυτική παραγωγή, οι δαπάνες για αγορά γεωργικών ελκυστήρων, καλλιεργητικών μηχανημάτων και συναφούς εξοπλισμού δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Η βασική ένταση ενίσχυσης φτάνει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής.

Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί έως και στο 60% στις εξής περιπτώσεις:

επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από γεωργούς ηλικίας έως 40 ετών (ο δικαιούχος δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το 41ο έτος κατά το έτος υποβολής της αίτησης),

επενδύσεις που υλοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου, δηλαδή σε όλα τα νησιά εκτός της Κρήτης και της Εύβοιας.

Για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται έως το 40% των επιλέξιμων δαπανών.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 600.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φορείς που διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

εμπορικές εταιρείες,

συνεταιρισμοί,

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,

Ομάδες Παραγωγών,

Αστικοί Συνεταιρισμοί,

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,

υπό συγχώνευση εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη της επένδυσης,

κοινοπραξίες με εμπορική δραστηριότητα,

δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις ή θυγατρικές τους, εφόσον δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά δημόσιο σκοπό, δεν διαθέτουν αποκλειστική ανάθεση υπηρεσιών από το κράτος και δεν επιχορηγούνται για τη λειτουργία τους με δημόσιους πόρους κατά την περίοδο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Ποιοι εξαιρούνται

Εκτός του καθεστώτος ενίσχυσης παραμένουν:

επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),

προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού,

επιχειρήσεις που έχουν μεταφέρει την εγκατάστασή τους κατά την τελευταία διετία ή δεν δεσμεύονται ότι δεν θα τη μεταφέρουν για δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,

επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα για λογαριασμό του Δημοσίου μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών,

επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί ανάκτηση ενισχύσεων ή έχουν επιβληθεί κυρώσεις ή ανακλήσεις υπαγωγής σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους,

επιχειρήσεις που έχουν τιμωρηθεί για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4488/2017.

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

50.000 ευρώ για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και ατομικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες που αφορούν:

κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,

έργα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία,

αγορά και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνικών εγκαταστάσεων,

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) νέου εξοπλισμού, με πρόβλεψη μεταβίβασης της κυριότητας στον μισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης,

εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού,

παγολεκάνες για μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων,

άυλα στοιχεία ενεργητικού,

μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας για δύο έτη, εφόσον πρόκειται για αρχική επένδυση.

Οι δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, με το όριο να αυξάνεται στο 60% για θερμοκήπια και στο 80% για διατηρητέα κτίρια.

Επιπλέον, είναι επιλέξιμες και επενδύσεις σε κτίρια που έχουν υπαχθεί στις σχετικές διατάξεις νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία τακτοποίησης θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη καταβολής της ενίσχυσης.

Δαπάνες που δεν χρηματοδοτούνται

Στις μη επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, η αγορά επίπλων και εξοπλισμού γραφείου, η προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι θέσεων, η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, καθώς και η εισφορά ακινήτων, μηχανημάτων ή άλλων παγίων στο εταιρικό κεφάλαιο.

Θ.Σ., trikalaenimerosi.gr (Με πληροροφίες από newmoney.gr)