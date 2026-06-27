Ανοίγει το δεύτερο κολυμβητήριο των Τρικάλων – Σήμερα τα εγκαίνια στο πάρκο του Αη Γιώργη

Μια σύγχρονη αθλητική υποδομή θα παραδοθεί προς χρήση από τον Δήμο Τρικκαίων. Σήμερα στις 11 το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια του δεύτερου κολυμβητηρίου της πόλης, στο πάρκο του Αη Γιώργη.

Ο Δήμος Τρικκαίων “καλεί τους πολίτες των Τρικάλων και των χωριών, να παραβρεθούν στα εγκαίνια του δεύτερου Δημοτικού Κολυμβητηρίου της πόλης. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 11:00, στο πάρκο Αη Γιώργη.

Το δεύτερο αυτό κολυμβητήριο, όπως έχει τονίσει ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, είναι μια ιδιαίτερα σημαντική αθλητική υποδομή, που θα εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό πολιτών.

Στόχος του Δήμου Τρικκαίων ήταν να λειτουργήσει ένα σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό, δημόσιο Κολυμβητήριο, ως σημείο αναφοράς για τη νεολαία και τους πολίτες.”