Αναστολή σχολικών εκδηλώσεων και μέριμνα για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε βιομηχανική μονάδα της περιοχής μας και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών αλλά και τραυματιών, αποφασίζει την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων αρμοδιότητάς της για μία εβδομάδα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, ώστε όπου προκύψει ανάγκη να παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης έχει επικοινωνήσει ήδη με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε αναγκαίας παρέμβασης.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και παραμένει στο πλευρό της σχολικής κοινότητας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών, τους συναδέλφους τους και την τοπική κοινωνία που δοκιμάζεται από το θλιβερό γεγονός.