Ανανεώθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων η θητεία της Μαρίας Αθανασίου – Γιαγιάκου – Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ.

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων, που διενεργήθηκαν στις 14 Ιουνίου 2026 από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (α.πρ.31980/02-07-2026) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 308 του Ν4512/2018 το Διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 08/07/2026 με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος Αθανασίου – Γιαγιάκου Μαρία, Βιοπαθολόγος

Αντιπρόεδρος Καραγεώργος Ελευθέριος, Γενικός Ιατρός

Γραμματέας Λαλέτσογλου Ελένη, Οφθαλμίατρος

Ταμίας Τζάνης Στέφανος, Ακτινοδιαγνώστης

Υπ. επιστημονικών δράσεων Τσιονάρα Δήμητρα, Παθολόγος

Μέλη

Βαΐου Μαριάννα, Γενική Ιατρός

Καλτσάς Θωμάς, Καρδιολόγος

Μπαλοδήμος Στέργιος – Ηλίας, Βιοπαθολόγος

Πανανικολάου Χαρά, Οφθαλμίατρος

Ραπτοτάσιου Μαρία, Οφθαλμίατρος

Χρηστάνας Αθανάσιος, Ακτινοδιαγνώστης

Η Πρόεδρος του Ι.Σ. Τρικάλων Αθανασίου – Γιαγιάκου Μαρία τόνισε τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της 14ης Ιουνίου 2026, τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ύψιστη τιμή και την εμπιστοσύνη τους να με εκλέξουν Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων.

Η συγκρότηση του νέου μας σώματος σηματοδοτεί την έναρξη μιας συλλογικής προσπάθειας. Με αίσθημα ευθύνης, δεσμεύομαι ότι θα εργαστούμε με ενότητα, διαφάνεια και δ εκδικητικότητα, έχοντας πάντα ως διπλό στόχο:

-Την προάσπιση των δικαιωμάτων και του κύρους του ιατρικού κόσμου της περιοχής μας.

-Την αναβάθμση της δημόσιας υγείας και την ουσιαστική προσφορά προς τους συμπολίτες μας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων θα είναι ανοιχτός, παρών στα προβλήματα και έτοιμος για δημιουργικές παρεμβάσεις. Καλή μας θητεία».