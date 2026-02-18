Ανανεωμένη η παιδική χαρά στην πλατεία Βουβής

Για τα παιδιά των Τρικάλων και δη όσων παίζουν στην παιδική χαρά της πλατείας Βουβής η πρόσφατη δωρεά τρικαλινών στον Δήμο Τρικκαίων και στους πολίτες.

Οι κ. Φένια και Κωνσταντίνα Καλογερομήτρου δώρισαν την ανακαίνιση – συντήρηση της παιδικής χαράς στην πλατεία Βουβής, στη μνήμη των γονιών τους Δημήτρη και Εύης Καλογερομήτρου. Ο χώρος ανανεώθηκε, εξοπλισμός αντικαταστάθηκε, άλλα στοιχεία του εξοπλισμού συντηρήθηκαν και γενικά η στόχευση αφορούσε στο να καταστεί η παιδική χαρά πιο όμορφη, πιο λειτουργική, πιο ασφαλής για τα παιδιά.

Με ελάχιστες πινελιές να απομένουν, την παιδική χαρά επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, (στη φωτό με την κ. Φωτεινή Καλογερομήτρου και τον κ. Γιώργο Μπάκο), διαπιστώνοντας τη βελτιωμένη εικόνα του χώρου.

Ο κ. Σακκάς ευχαρίστησε θερμά τις δωρήτριες για την έμπρακτη υποστήριξη στα παιδιά, εξαίροντας την προσφορά τους στην πόλη και επισημαίνοντας με έμφαση ότι η πλακέτα που τοποθετήθηκε, αποτελεί μια ακόμη ψηφίδα στο μεγάλο παζλ των δωρητών προς τον Δήμο Τρικκαίων και τους πολίτες.

