Ανανέωση στον Παιδικό Σταθμό “Ουράνιο Τόξο” στο Πρίνος

Ανανέωση στον Παιδικό Σταθμό “Ουράνιο Τόξο” του Δ. Τρικκαίων στο Πρίνος, με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς. Το κτήριο που φιλοξενεί παιδιά και προσωπικό ανανεώθηκε, προκειμένου σε ακόμη καλύτερες συνθήκες να προσφέρονται υπηρεσίες στις οικογένειες των χωριών της περιοχής.

Τα χωριά της ΔΕ Κόζιακα βρίσκονται μακριά από δομές των Τρικάλων, οπότε ο παιδικός σταθμός ενισχύει τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.



Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 μάλιστα, έγινε συγκέντρωση για τη νέα χρονιά, με το προσωπικό, γονείς να παραβρίσκεται σε αγιασμό, παρόντος του προέδρου του συμβουλίου της ΔΚ Πρίνους Θανάση Ραποτίκα, μέλη του συμβουλίου, η προϊσταμένη του τμήματος Φροντίδα Παιδικής Ηλικίας του Δήμου Τρικκαίων (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας) κ. Ράνια Ζαλαβρά, γονείς και κάτοικοι της περιοχής.

Από το γραφείο Τύπου