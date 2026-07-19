Ανακατασκευάστηκε η πλατεία Καστανιάς – Ο νέος σχεδιασμός και ο φωτισμός στο Μνημείο των Πεσόντων

Η ανακαινισμένη πλατεία της Καστανιάς ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό και τον καλαίσθητο φωτισμό της, αποτελώντας πλέον νέο σημείο αναφοράς για το χωριό. Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε έπειτα από έναν χρόνο εργασιών, μεταμορφώνοντας τον χώρο και διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό του χαρακτήρα.

Ξεχωριστή θέση κατέχει ο φωτισμός του Μνημείου των Πεσόντων, το οποίο φωτίζεται ανεξάρτητα από την πλατεία. Στην πρώτη φωταγώγηση επιλέχθηκε το μωβ χρώμα, αποτίοντας φόρο τιμής στους αδίκως εκτελεσθέντες κατοίκους της Καστανιάς από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και διατηρώντας ζωντανή τη συλλογική μνήμη.

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