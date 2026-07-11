Αναγνώστρια απαντά στον Γιάννη Ξηρό για το άρθρο του σχετικά με τις εκδηλώσεις του ΚΚΕ στον Γράμμο

Γιάννη μου αγαπημένε φίλε, στα Γρεβενά κομμουνιστές ξεκίνησαν την αντίσταση . Ο κομμουνιστής πατέρας μου Παρμενίων Κοντοκωτσιος, ο Τηλέμαχος Ευθυμιάδης, ο δάσκαλος Αργυρίου από τη γειτονιά σου . Επίσης ο κομμουνιστής αδελφός του πατέρα μου, Γεώργιος Κοντοκωτσιος η όπως ήταν πασίγνωστος στην Κρήτη Βασίλης Χριστοδουλάκης, αφού δραπέτευσε από τη Γαύδο μαζί με άλλους κομμουνιστές, εντάχθηκε στις ομάδες αντίστασης της Κρήτης (Παγκρήτιο απελευθερωτικό μέτωπο) .Οι περισσότεροι αριστεροι κυνηγήθηκαν , ο πατέρας μου διετέλεσε όμηρος των Ιταλών σε Ιταλία και Ελβετία, ενώ ο θείος μου, μετά τη Βάρκιζα κυνηγήθηκε στην Κρήτη και φυλακίστηκε στο Ιντζεδιν. Χρόνια ολόκληρα μας κυβερνούν απόγονοι δωσίλογων και μαυραγοριτων και ξέρουμε καλά ποιοι είναι. Ούτε ο πατέρας μου ούτε ο θείος μου θα ήθελαν τη χώρα υπό κομμουνιστικό καθεστώς αλλά πάλευαν για μια πιο δίκαιη κοινωνία μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ. Δεν είναι όμως εντυπωσιακό ότι στις γραμμές του ΚΚΕ είχε ενταχθεί πλήθος μορφωμένων ανθρώπων; Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί ήθελαν να γίνει εμφύλιος; Τους ανάγκασαν οι συνθήκες να βγουν στο βουνό και να πάρουν τα όπλα …Οι αγριότητες εκατέρωθεν ανάγκασαν τον κόσμο να φανατιστει είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω πως σε άλλες χώρες αντιμετώπιζαν τους κομμουνιστές…στη δική μας δημοκρατική χώρα τα βασανιστήρια ήταν πιο άγρια από αυτά που υπέβαλαν οι Γερμανοί, ίσως οι Έλληνες πατριώτες τους έδωσαν και τα φώτα.

Σε φιλώ Βαγγελιώ, κόρη κομμουνιστή.